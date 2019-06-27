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Резня в "Левше": в России задержали азербайджанца, подозреваемого в убийстве звезды дзюдо

27 июня, 15:01

Погибшему Евгению Кушниру было 27 лет. Причиной смерти стали множественные колото-резаные раны

Евгений Кушнир
Евгений Кушнир. Фото: Facebook

В ходе расследования дела об убийстве 27-летнего чемпиона Самарской области по дзюдо был задержан уроженец Азербайджана. Об этом сообщает сайт следственного комитета региона.

Мастер спорта России по дзюдо Евгений Кушнир, претендовавший на место в сборной, погиб в результате конфликта в тольяттинском кафе "Левша". Он получил множественные колото-резаные раны, которые и стали причиной смерти. Его тело было найдено в беседке, расположенной во внутреннем дворе кафе. По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство) и части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

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"Уроженец республики Азербайджан 1988 года рождения, подозреваемый в совершении указанного преступления, скрылся с места совершения преступления и был объявлен в розыск. В настоящее время он задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По предварительным данным, телесные повреждения погибшему были причинены из-за личных неприязненных отношений", – говорится в сообщении. 

Евгений Кушнир. Фото – Facebook

Как мы писали ранее, втроем на одного: в России поймали убийц спортсмена, заступившегося за беременную девушку. 34-летнего борца греко-римского стиля Сергея Чуева сперва избили, а затем бросили в пруд и утопили. Эта жуткая трагедия произошла в столице РФ.

Также сообщалось, что стала известна судьба чемпиона Европы, похищенного в Москве ради выкупа в 200 тысяч евро. Знаменитого спортсмена, а ныне бизнесмена Сергей Чмуля, который был успешен в тхэквондо, несколько дней прятали в квартирах российской столицы. Пока он не сумел сбежать.

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Тег Россия, убийство, дзюдо

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Championat.ru

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