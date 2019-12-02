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Самбисты против фанатов: в России произошло массовое побоище, в которое вмешалась служба безопасности

2 декабря, 11:29

Спортсмены и болельщики устроили потасовку во время соревнований

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В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо. Потасовка началась из-за конфликта местного спортсмена с самбистом из Чеченской республики.

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"Во дворце спорта во время соревнований по боевому самбо произошла потасовка. Во время схватки один спортсмен толкнул другого, толпа болельщиков ринулась на татами в зал. Столкновение сторон прекратилось быстро, служба безопасности спорткомплекса оперативно отреагировала, нарушителей вывели из зала, никто не травмирован и в правоохранительные органы не привлекался", – говорится в сообщении.

В массовом побоище приняли участие тренеры, зрители и другие спортсмены, принимавшие участие в соревнованиях. О состоянии пострадавших в настоящее время информации нет.

Ранее мы писали, что дебютную победу нашей стране в столице Беларуси принесла Дарья Белодед, победившая в финале соперницу из России Ирину Долгову.

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драка самбо самбисты

Источник: Сегодня|Спорт

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