Самуэль Тефера выиграл "золото" чемпионата мира в беге на 1500 метров

Стайер из Эфиопии Самуэль Тефера завоевал золотую медаль в беге на 1500 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который проходит в британском Бирмингеме.

В финальном забеге Самуэль Тефера показал время 3 минуты 58,19 секунды. Серебряным призером мирового первенства стал поляк Марцин Левандовски (3.58,39). А бронзовую медаль выиграл марокканец Абдалаати Игуидер (3.58,43).

К сожалению, украинских спортсменов не было в медальном забеге на 1500 метров чемпионата мира.

Напомним, что украинская мужская команда не стартовала в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия одного из спортсменов – Евгений Гуцол не смог отправиться на ЧМ в Бирмингем из-за проблем с визой.

Ранее мы сообщали, что экстравагантная блондинка Юлимар Рохас выиграла чемпионат мира в тройном прыжке. Спортсменка из Венесуэлы показала результат 14,63 метра.

Напомним, что спортсмен из Новой Зеландии толкнул ядро за 22 метра и взял "золото" чемпионата мира – Томас Уолш оказался на голову сильнее всех конкурентов.