Сборная Швеции второй раз подряд выиграла чемпионат мира по керлингу

В финальном поединке шведы обыграли самую титулованную команду в истории – Канаду

Чемпионы мира. Фото: Twitter

Сборная Швеции второй раз подряд выиграла чемпионат мира по керлингу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b00/5bb/5cab005bb5084.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b00/5bb/5cab005bb5084.jpg 2019-04-08T11:03:45+03:00 Другие В финальном поединке шведы обыграли самую титулованную команду в истории - Канаду

В канадском Летбридже завершился чемпионат мира по керлингу среди мужчин. Второй год подряд трофей завоевала сборная Швеции. В финальном поединке шведы одолели команду Канады со счетом – 7:2.

Для шведской сборной – это девятый мировой титул в истории. Рекордсменом по числу побед на чемпионатах мира является Канада, которая выигрывала мировое первенство 36 раз.

Напомним, что в матче за третье место сборная Швейцарии победила команду Японии со счетом – 8:4.

Кстати, в прошлом месяце женская сборная Швейцарии победила национальную команду Швеции в дополнительном энде со счетом – 8:7 и завоевала "золото" чемпионата мира по керлингу

Ранее мы писали, что экс-защитник сборной Украины по хоккею Александр Победоносцев осваивает керлинг. "Еще когда я играл на чемпионатах мира, очень часто показывали соревнования по олимпийским видам спорта, в том числе керлинг. Было интересно за ним наблюдать, изучать правила. Керлинг – это стратегия, баланс, хладнокровие. Должно быть все вместе", – признался Победоносцев.

Напомним, что в Украине создается команда, в планах которой участие в чемпионате Европы по керлингу: репортаж с тренировки.

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