Сборная Швеции второй раз подряд выиграла чемпионат мира по керлингу
В финальном поединке шведы обыграли самую титулованную команду в истории – Канаду
В канадском Летбридже завершился чемпионат мира по керлингу среди мужчин. Второй год подряд трофей завоевала сборная Швеции. В финальном поединке шведы одолели команду Канады со счетом – 7:2.
Для шведской сборной – это девятый мировой титул в истории. Рекордсменом по числу побед на чемпионатах мира является Канада, которая выигрывала мировое первенство 36 раз.
Напомним, что в матче за третье место сборная Швейцарии победила команду Японии со счетом – 8:4.
Кстати, в прошлом месяце женская сборная Швейцарии победила национальную команду Швеции в дополнительном энде со счетом – 8:7 и завоевала "золото" чемпионата мира по керлингу
Ранее мы писали, что экс-защитник сборной Украины по хоккею Александр Победоносцев осваивает керлинг. "Еще когда я играл на чемпионатах мира, очень часто показывали соревнования по олимпийским видам спорта, в том числе керлинг. Было интересно за ним наблюдать, изучать правила. Керлинг – это стратегия, баланс, хладнокровие. Должно быть все вместе", – признался Победоносцев.
Напомним, что в Украине создается команда, в планах которой участие в чемпионате Европы по керлингу: репортаж с тренировки.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Сборная Швеции второй раз подряд выиграла чемпионат мира по керлингу". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Итоги фигурного ЧМ: тракторы, первый женский квад, детектив на льду и наш №20
Спортсмены били мировые рекорды, а их забрасывали плюшевыми Винни-Пухами