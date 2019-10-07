"Серебра" могло и не быть: украинская героиня ЧМ в Катаре рассказала о загадочных проблемах с кишечником

Марина Бех-Романчук / Фото: Reuters

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Серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике Марина Бех-Романчук призналась, что за свою медаль в прыжках в длину боролась не только с соперницами, но и с собственными проблемами со здоровьем. Они даже поставили под угрозу само выступление Марины на мировом первенстве в катарской Дохе. Тем не менее Бех-Романчук вышла на старт и запрыгнула на пьедестал ЧМ.

Марина Бех-Романчук Видео: Instagram

"У меня до сих пор проблемы со здоровьем, – поведала Марина Бех-Романчук. – Я уже полторы недели, скажем так, в очень тяжелом состоянии физическом. У меня есть проблемы со здоровьем, но я не знаю, что это именно. Нужно возвращаться домой, делать там диагностику и узнавать, что именно не так. Так что перед чемпионатом мира эти полторы недели были невероятно сложными, было много слез, нервов. Были мысли, что я вообще никуда не поеду, отправлюсь домой проходить обследование, потому что мне плохо и у меня болит. Но из последних сил, благодаря моим родным, моему любимому, моим родителям... Они настолько меня поддерживали, находили слова, которые меня мотивировали и заставляли и дальше бороться. Дойти до конца. Теперь с чистой душой и совестью можно возвращаться домой"

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"Это не травма. У меня проблемы с кишечником, – уточнила Марина Бех-Романчук. – Изначально я думала, что это одно, мне назначили лечение, но со временем оказалось, что, наверное, это что-то другое, потому что лечение абсолютно не помогло. Последние дни я сижу на очень жесткой диете, мне почти ничего нельзя. Каждый день становилась на веса и думала: "Хоть бы мои полкило или 300 граммов никуда не делись за ночь". Никогда бы в жизни не подумала, что такое будет меня тревожить. Вот сейчас возвращаемся домой и будем узнавать, что там не так"

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"Тем не менее настраивалась только на сам позитив, на борьбу, на то, что буду бороться за максимально высокую позицию. Конечно, хотелось медаль, – добавила Марина Бех-Романчук. – После первой попытки, хотя, наверное, после первых двух, я смогла более-менее оценить, кто составляет сильную конкуренцию, кто будет бороться за высокие позиции. Тогда я поняла, что вот она медаль и ее просто нужно не отпустить, что мне нужно добавить хотя бы пару сантиметров, чтобы просто забрать свое"

Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Напомним, первое "серебро" Украины на ЧМ в Катаре завоевала 18-летняя Ярослава Магучих, которая с мировым рекордом для своего возраста взошла на пьедестал почета в прыжках в высоту.

Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике

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