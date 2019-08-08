Середа и Сербин выиграли "серебро" чемпионата Европы по прыжкам в воду

Наш дуэт стал вторым в соревнованиях по синхронным прыжкам с вышки

/ Фото: Instagram

На чемпионате Европы в Киеве по прыжкам в воду сегодня украинцы снова порадовали медалями. Алексей Середа и Олег Сербин стали серебряными призерами первенства континента в синхронных прыжках с вышки.

Чемпионами Европы стали россияне Александр Белевцев и Никита Шлейхер. "Бронза" у британского дуэта – Мэтью Диксон и Ноа Уильямс.

8 Сер 2019 р. о 8:02 PDT INSTAGRAM (@divingkyiv2019)

Напомним, что позавчера украинцы завоевали первое "золото" на домашнем чемпионате Европы по прыжкам в воду. Наша пара Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик лучше всех выступила в соревновании смешанных синхронных прыжков с трамплина.

А позже их задел поддержала София Лискун. 17-летняя украинка стала чемпионкой Европы и пробилась на Олимпиаду-2020. Нашей спортсменке не было равных в соревнованиях в индивидуальных прыжках с 10-метровой вышки.

Ранее мы рассказывали, как Киев подготовился к чемпионату Европы: джакузи есть, борщ будет. Третий год подряд украинский спортцентр "Лико" на Теремках принимает одни из главных соревнований сезона. В 2017-м здесь впервые прошел чемпионат Европы, в прошлом - юниорский чемпионат мира.

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