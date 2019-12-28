Шах и мат королеве: украинская чемпионка по быстрым шахматам на мире в Москве лишь в ТОП-6

Анна Музычук / Фото: fide.com

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Сегодня в Москве завершилась первая часть чемпионата мира по быстрым шахматам – рапид. У мужчин победителем прогнозируемо стал норвежец Магнус Карлсен. После 15 туров 29-летний Карлсен набрал 11,5 очка и в третий раз стал чемпионом по быстрым шахматам. Ранее мы писали, что лучший шахматист мира Магнус Карлсен обозвал соперников идиотами.

"Работа для меня наполовину выполнена. Но я также хочу выиграть и блиц, поэтому некогда почивать на лаврах", – заметил Карлсен.

Магнус Карлсен / Фото: fide.com

Украина из-за внутренних распрей в мужской команде приехала на турнир не сильнейшим составом. Ранее мы писали, что звезда мировых шахмат со скандалом уходит из сборной Украины. В итоге лучших из наших мужчин, Антон Коробов, оказался на 19 месте.

У женщин чемпионкой мира по быстрым шахматам впервые стала Хампи Конеру из Индии, которая набрала 9 баллов, как и китаянка Леи Тинцзе, и турецкая шахматистка Екатерина Аталик. Но Конеру стала первой по дополнительным показателям. Чемпионка мира 2016 года по быстрым шахматам украинка Анна Музычук набрала 8,5 очков и оказалась шестой, на строчку ниже ее сестра Мария.

НедавноАнна Музычук призналась, почему не откажется от турниров в России:

"Понимаю возмущение людей. Да, Россия напала на нашу страну, идет война. Больно, что погибло столько украинцев. Но поймите и меня: Россия – ведущая шахматная страна, шахматы там очень поддерживаются. Президент Международной шахматной федерации россиянин. Ежегодно в России проводится несколько соревнований самого высокого уровня, будут там проводиться и в дальнейшем. Это не вопрос пропуска одного турнира. Если мы отказываемся ездить на соревнования в Россию, то можно завершать профессиональную карьеру. С 2014 года мы с Марией ездили в Россию исключительно на официальные соревнования. Вопрос нашего участия в соревнованиях на территории РФ мы обсуждали с руководством области и города Львова. Они ответили, что нас понимают и сказали: "Езжайте и побеждайте".

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