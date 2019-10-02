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Шестой день чемпионата мира по легкой атлетике: расписание для украинцев

2 октября, 15:12

2 октября разыграют медали в беге на 200 метров у женщин, а также в барьерном спринте и метании молота у мужчин

Михаил Кохан

Михаил Кохан / Фото: Reuters

2 октября в Дохе проходит шестой день чемпионата мира по легкой атлетике. Надежды Украины на медаль сегодня связаны с выступлением 18-летнего Михаила Кохана в финале для метателей молота. Квалификацию он преодолел с седьмым результатом, забросив снаряд на 76,56 метра.

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"Я не лидер мирового рейтинга, поэтому ничего не будем загадывать. Я выйду показывать свой результат, улучшать его и бороться", – говорит Михаил Кохан, которого тренер украинской сборной назвал одним из атлетов, способных пополнить нашу медальную копилку в Дохе после "серебра" Ярослава Магучих.

Расписание 2 октября на ЧМ по легкой атлетике

16:35 Десятиборье, мужчины. 100 метров

16:45 Толкание ядра, женщины. Квалификация

17:05 Семиборье, женщины. 100 метров с/б

17:30 Десятиборье, мужчины. Прыжки в длину

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17:35 Бег на 1500 метров, женщины. Квалификация

18:00 Метание диска, женщины. Квалификация
Украина: Наталья Семенова

18:15 Семиборье, женщины. Прыжки в высоту

18:25 Бег на 5000 метров, женщины. Квалификация

18:50 Десятиборье, мужчины. Толкание ядра

20:05 Бег на 110 метров с/б, мужчины. Полуфинал

20:30 Семиборье, женщины. Толкание ядра

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20:35 Бег на 400 метров, мужчины. Полуфинал

20:40 Десятиборье, мужчины. Прыжки в высоту

21:05 Бег на 400 метров с/б, женщины. Полуфинал
Украина: Анна Рыжикова

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21:40 Метание молота, мужчины. ФИНАЛ
Украина: Михаил Кохан

21:50 Семиборье, женщины. Бег на 200 метров

22:35 Бег на 200 метров, женщины. ФИНАЛ

23:00 Бег на 110 метров с/б, мужчины. ФИНАЛ

23:15 Десятиборье, мужчины. Бег на 400 метров

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На украинском ТВ чемпионат мира по легкой атлетике покажет канал Xsport, вот расписание включений по оставшимся дням:

02.10.2019 21:40-23:20
03.10.2019 22:40-0:40
04.10.2019 20:20-22:30
05.10.2019 20:00-22:30
06.10.2019 19:10-21:40

Также трансляции доступны на официальном канале IAAF на YouTube.

Наша первая медалистка – Ярослава Магучих

Ярослава Магучих завоевала серебро ЧМ-2019 в Катаре

Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике

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легкая атлетика Катар чемпионат мира

Источник: Сегодня|Спорт

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