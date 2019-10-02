Шестой день чемпионата мира по легкой атлетике: расписание для украинцев

2 октября в Дохе проходит шестой день чемпионата мира по легкой атлетике. Надежды Украины на медаль сегодня связаны с выступлением 18-летнего Михаила Кохана в финале для метателей молота. Квалификацию он преодолел с седьмым результатом, забросив снаряд на 76,56 метра.
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"Я не лидер мирового рейтинга, поэтому ничего не будем загадывать. Я выйду показывать свой результат, улучшать его и бороться", – говорит Михаил Кохан, которого тренер украинской сборной назвал одним из атлетов, способных пополнить нашу медальную копилку в Дохе после "серебра" Ярослава Магучих.
Расписание 2 октября на ЧМ по легкой атлетике
16:35 Десятиборье, мужчины. 100 метров
16:45 Толкание ядра, женщины. Квалификация
17:05 Семиборье, женщины. 100 метров с/б
17:30 Десятиборье, мужчины. Прыжки в длину
17:35 Бег на 1500 метров, женщины. Квалификация
18:00 Метание диска, женщины. Квалификация
Украина: Наталья Семенова
18:15 Семиборье, женщины. Прыжки в высоту
18:25 Бег на 5000 метров, женщины. Квалификация
18:50 Десятиборье, мужчины. Толкание ядра
20:05 Бег на 110 метров с/б, мужчины. Полуфинал
20:30 Семиборье, женщины. Толкание ядра
20:35 Бег на 400 метров, мужчины. Полуфинал
20:40 Десятиборье, мужчины. Прыжки в высоту
21:05 Бег на 400 метров с/б, женщины. Полуфинал
Украина: Анна Рыжикова
21:40 Метание молота, мужчины. ФИНАЛ
Украина: Михаил Кохан
21:50 Семиборье, женщины. Бег на 200 метров
22:35 Бег на 200 метров, женщины. ФИНАЛ
23:00 Бег на 110 метров с/б, мужчины. ФИНАЛ
23:15 Десятиборье, мужчины. Бег на 400 метров
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На украинском ТВ чемпионат мира по легкой атлетике покажет канал Xsport, вот расписание включений по оставшимся дням:
02.10.2019 21:40-23:20
03.10.2019 22:40-0:40
04.10.2019 20:20-22:30
05.10.2019 20:00-22:30
06.10.2019 19:10-21:40
Также трансляции доступны на официальном канале IAAF на YouTube.
Наша первая медалистка – Ярослава Магучих
Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике
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