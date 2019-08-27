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Скандал в велоспорте – на взлете: уволенный хам не признал своей отставки и назвал нового босса уголовником

27 августа, 18:54

Чиновник, из-за поста в Facebook грозивший выгнать из сборной Анну Соловей, пошел войной на Андрея Гривко

Александр Башенко

Александр Башенко / Фото: Facebook

В одном из главных спортивных скандалов года – новый поворот. Александр Башенко не признал свою отставку с поста президента федерации велоспорта Украины и обрушился с компроматом на Андрея Гривко, который, по итогам конференции 20 августа, сменил Башенко в качестве босса украинского велоспорта.

Александр Башенко опубликовал заявление на странице федерации велоспорта в Facebook. Конференцию, на которой главой организации избрали Андрея Гривко, Башенко не считает законной. И настаивает, что выборы президента федерации должны состояться 15 ноября.

При этом в адрес своего сменщика Андрея Гривко, известного в прошлом велогонщика, Александр Башенко утверждает следующее: "К сожалению, Андрей оказался слабаком. Более года он уже как первый вице-президент федерации. И что? Ничего. Пустое место. По информации из открытых ресурсов судебной системы Французской Республики, управляя транспортным средством в состоянии опьянения, Гривко был осужден и отсидел в тюрьме во Франции 30 суток. Гривко побил до крови ведущего мирового спринтера, члена сборной команды Германии, во время гонки. Его работодатель, команда "Астана", извинилась перед Марселем Киттелем. Но это команда, а не Гривко. От Гривко извинений за хамство до сих пор никто не слышал...

Андрей Гривко

Андрей Гривко / Фото: Getty Images

Да, мы вместе единогласно избрали первым вице-президентом Гривко. Но мы не ожидали, что в течение года он ни дня не появится на работе. Мы не ожидали, что он будет воровать ставку Министерства у наших спортсменов. Ну и, безусловно, мы не ожидали, что Гривко будет скрывать от нас свое криминальное прошлое. По моему личному мнению, и речи быть не может о его участии в работе любых руководящих органов федерации", – заявил Башенко.

Ответа Андрея Гривко на эти обвинения Александра Башенко пока не последовало.

Напомним, недавнее решение уволить Александра Башенко было продиктовано его конфликтом с велогонщицей Анной Соловей, которой президент Федерации нахамил после Европейских игр в Минске. Тогда Анну Соловей возмутило поздравление с ее победой в адрес спортивного чиновника, который, по мнению Анны, ничего для ее успеха на самом деле не сделал.

Анна Соловей

Анна Соловей / Фото: НОК Украины

Об этом Анна Соловей написала в соцсети. После чего тогдашний глава федерации велоспорта Украины Александр Башенко пригрозил Соловей: "Ты открыла рот, теперь ты будешь за это платить... Ездишь на моем велосипеде, ездишь в моей форме, на голове у тебя мой шлем, что ты еще хочешь? Запомни, принцесса, будешь вонять – прогоним и не вспомним, как звали".

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

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Велоспорт Андрей Гривко Анна Соловей Александр Башенко

Источник: Сегодня|Спорт

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