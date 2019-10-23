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Смертельный укол: чемпионку Паралимпийских игр отправили на тот свет по ее просьбе

23 октября, 11:06

Знаменитая бельгийка Марике Верворт, выигрывавшая "золото" Рио-2016, добровольно ушла из жизни

Марике Верворт

Марике Верворт / Фото: Getty Images

Чемпионка Паралимпийских игр 2012 года в гонках на колясках 40-летняя бельгийка Марике Верворт ушла из жизни в результате эвтаназии, сообщает The Guardian. В 2016 году в интервью на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро Марике рассказала, что постоянно ощущает боль из-за неизлечимого мышечного заболевания и готова добровольно уйти из жизни.

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Верворт признавалась, что из-за боли могла спать лишь по 10 минут за ночь. По ее словам, боли были настолько сильными, что люди, которые следили за ней, теряли сознание от потрясения. В 2014 году у нее случился приступ эпилепсии, когда она готовила ужин. В результате спортсменка получила сильные ожоги ног.

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Марике подписала документы на согласие на эвтаназию восемь лет назад. В Бельгии эта процедура является легальной. Верворт, выступавшая в гонках на колясках, также завоевала две серебряные и одну бронзовую награды на Паралимпиадах.

Ранее мы писали, что призер Олимпиады покончил с собой в 27 лет. Теннисист Михаил Бирюков, являющийся сыном четырехкратной чемпионки мира по современному пятиборью Ирины Киселевой, был найден мертвым у себя в ванной. Среди возможных причин, толкнувших его на этот шаг, называют депрессию из-за неудачной карьеры.

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эвтаназия паралимпиада Марике Верворт

Источник: Championat.ru

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