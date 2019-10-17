Смерть на разогреве у Усика: видео нокаута, после которого умер Патрик Дэй

Спортивный мир приходит в себя после очередной боксерской трагедии. Как мы писали, Патрик Дэй скончался в результате нокаута на разогреве у Александра Усика. Американцу было всего 27 лет. В сети появилось видео оказавшегося смертельным для Дэя удара.
Смертельный для Патрика Дэя нокаут
Напомним, в ночь с 12 на 13 октября в Чикаго состоялся турнир по профессиональному боксу. Перед боем Александр Усик – Чазз Уизерспун развернулась настоящая драма.
Бойцы первого среднего веса (до 69,9 кг) Чарльз Конвелл и Патрик Дэй дрались за региональный титул по версии USBA. Дэй дважды побывал в нокдауне. А в 10-м раунде 21-летний американец Конвелл отправил соперника в глубокий нокаут. Дэя вынесли с ринга на носилках в бессознательном состоянии. После госпитализации ему провели срочную операцию на головном мозге, которая, увы, не предотвратила летальный исход.
Увы, это далеко не первая спортивная трагедия 2019 года. Не так давно звезда ММА умерла от аневризмы мозга: у нее осталось двое детей. 32-летняя американка Кэти Коллинз по прозвищу Красный Дракон, выигравшая семь боев в смешанных единоборствах, проиграла поединок за жизнь.
Кроме того, в июле от полученных в ринге травм скончался российский боксер Максим Дадашев. Трагедией обернулось первое поражение в карьере Дадашева, после которого он был госпитализирован с отеком мозга.
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