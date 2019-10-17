Смерть на разогреве у Усика: видео нокаута, после которого умер Патрик Дэй

Операция на головном мозге, увы, не спасла американского боксера. Ему было всего 27 лет

Патрик Дэй / Фото: Reuters

Спортивный мир приходит в себя после очередной боксерской трагедии. Как мы писали, Патрик Дэй скончался в результате нокаута на разогреве у Александра Усика. Американцу было всего 27 лет. В сети появилось видео оказавшегося смертельным для Дэя удара.

Смертельный для Патрика Дэя нокаут

Напомним, в ночь с 12 на 13 октября в Чикаго состоялся турнир по профессиональному боксу. Перед боем Александр Усик – Чазз Уизерспун развернулась настоящая драма.

Бойцы первого среднего веса (до 69,9 кг) Чарльз Конвелл и Патрик Дэй дрались за региональный титул по версии USBA. Дэй дважды побывал в нокдауне. А в 10-м раунде 21-летний американец Конвелл отправил соперника в глубокий нокаут. Дэя вынесли с ринга на носилках в бессознательном состоянии. После госпитализации ему провели срочную операцию на головном мозге, которая, увы, не предотвратила летальный исход.

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Увы, это далеко не первая спортивная трагедия 2019 года. Не так давно звезда ММА умерла от аневризмы мозга: у нее осталось двое детей. 32-летняя американка Кэти Коллинз по прозвищу Красный Дракон, выигравшая семь боев в смешанных единоборствах, проиграла поединок за жизнь.

Кроме того, в июле от полученных в ринге травм скончался российский боксер Максим Дадашев. Трагедией обернулось первое поражение в карьере Дадашева, после которого он был госпитализирован с отеком мозга.

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