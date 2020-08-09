Смотрите, какая красавица теперь может тренировать украинских футболистов

Украинский тренерский цех пополнился еще одним очаровательным специалистом. Готовить футболистов теперь сможет известная бегунья, призерка чемпионата Европы и финалистка Олимпийских игр Ольга Бибик. Ранее мы сообщали, что украинская легкоатлетка сфотографировалась обнаженной для соцсетей.
Бибик прошла тренерские курсы от Украинской ассоциации футбола и уже забрала свой диплом. "Дипломированный специалист", – подписала фото с документом в Instagram Ольга.
Читайте также: Сексуальная украинская звезда легкой атлетики по-особенному поздравила мужа с днем рождения
Отметим, что новый статус легкоатлетки нельзя считать большим сюрпризом, так как буквально весной в интервью "Суспільне Спорт" Ольга рассказывала о своих планах после завершения беговой карьеры: "Я бы хотела в футбол тренером по физподготовке. Ну это если получится, но я бы очень хотела".
Ранее мы также сообщали, что в украинском футболе нарушен первый запрет: за "Десну" на трибунах болела сексуальная бегунья Ольга Бибик.
Смотрите также, как украинская легкоатлетка София Яремчук победила в Италии
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк