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Смотрите, какая красавица теперь может тренировать украинских футболистов

9 августа, 17:26

Елена Павлова Елена Павлова

Украинская легкоатлетка получила соответствующий диплом от УАФ

Украинский тренерский цех пополнился еще одним очаровательным специалистом. Готовить футболистов теперь сможет известная бегунья, призерка чемпионата Европы и финалистка Олимпийских игр Ольга Бибик. Ранее мы сообщали, что украинская легкоатлетка сфотографировалась обнаженной для соцсетей.

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Бибик прошла тренерские курсы от Украинской ассоциации футбола и уже забрала свой диплом. "Дипломированный специалист", – подписала фото с документом в Instagram Ольга.

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INSTAGRAM

Отметим, что новый статус легкоатлетки нельзя считать большим сюрпризом, так как буквально весной в интервью "Суспільне Спорт" Ольга рассказывала о своих планах после завершения беговой карьеры: "Я бы хотела в футбол тренером по физподготовке. Ну это если получится, но я бы очень хотела".

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Ранее мы также сообщали, что в украинском футболе нарушен первый запрет: за "Десну" на трибунах болела сексуальная бегунья Ольга Бибик.

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легкая атлетика тренер диплом Ольга Бибик бегун
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