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Снег против жары: в Токио придумали как спасать болельщиков от зноя во время Олимпиады

5 сентября, 11:35

Организаторы делают все возможное, чтобы зрителям было комфортно на Играх-2020

В Токио будет жарко

В Токио будет жарко / Фото: AFP

На летней Олимпиаде в Токио в 2020 году в условиях сильной жары могут использовать машины по производству снега, чтобы зрителям было комфортнее наблюдать за соревнованиями, сообщает агентство Reuters.

Машины будут применены, если температура воздуха превысит 30 градусов Цельсия. Собеседник агентства сообщил, что 13 сентября в Токио пройдут испытания, в рамках которых каждая машина произведет две тонны снега.

Также сообщается, что марафонские забеги начнутся в шесть часов утра по местному времени, чтобы участники не соревновались в жару, а значительную часть трассы покроют синтетическим материалом, который будет отражать инфракрасные лучи, благодаря чему температура покрытия упадет на 8 градусов.

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В 1964 году летняя Олимпиада уже проходила в Токио, но тогда соревнования состоялись в октябре, в более прохладную погоду.

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Американская аналитическая компания Gracenote прогнозирует Украине в Токио 16 медалей и 17-е общекомандное место. При этом 8 наград — золотые. Для сравнения: на Играх в Рио-2016 "сине-желтые" финишировали 31-ми: 11 медалей, из которых две золотых — у Олега Верняева и Юрия Чебана, пять серебряных и четыре бронзовых. 

Презентация олимпийских медалей Токио-2020:

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Олимпийские игры Олимпиада-2020

Источники: Reuters , Championat.ru

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