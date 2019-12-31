Снова допинг в России: велосипедист отстранен на 4 года за мельдоний

Валентин Попов стал 37-м российским спортсменом, наказанным за употребление этого запрещенного препарата

Валентин Попов. Фото redbull.com

Российский велосипедист Валентин Попов дисквалифицирован на четыре года за употребление запрещенного препарата мельдония. Таким образом, Попов стал 37-м российским спортсменом, наказанным за употребление этого вещества. Как сообщили в пресс-службе РУСАДА, Попов был отстранен от спорта. Срок наказания велосипедиста, специализирующегося в скоростном спуске, истечет 5 сентября 2023 год.

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Ранее бывший агент пловчихи Юлии Ефимовой рассказал, что после историй с мельдонием со спортсменкой отказались сотрудничать спонсоры.

Напомним, что 9 декабря в Лозанне на заседании исполкома ВАДА российский спорт был наказан за подтасовки базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Россию отстранили от международных соревнований на четыре года, включая Олимпиады, Паралимпиады и чемпионаты мира. Российское антидопинговое агентство лишено статуса соответствия, а госслужащим РФ и руководству Олимпийских и Паралимпийских комитетов запрещено посещать международные спортивные мероприятия.

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