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Снова допинг в России: велосипедист отстранен на 4 года за мельдоний

31 декабря, 14:20

Валентин Попов стал 37-м российским спортсменом, наказанным за употребление этого запрещенного препарата

Валентин Попов. Фото redbull.com

Валентин Попов. Фото redbull.com

Российский велосипедист Валентин Попов дисквалифицирован на четыре года за употребление запрещенного препарата мельдония. Таким образом, Попов стал 37-м российским спортсменом, наказанным за употребление этого вещества. Как сообщили в пресс-службе РУСАДА, Попов был отстранен от спорта. Срок наказания велосипедиста, специализирующегося в скоростном спуске, истечет 5 сентября 2023 год.

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Ранее бывший агент пловчихи Юлии Ефимовой рассказал, что после историй с мельдонием со спортсменкой отказались сотрудничать спонсоры.

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Напомним, что 9 декабря в Лозанне на заседании исполкома ВАДА российский спорт был наказан за подтасовки базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Россию отстранили от международных соревнований на четыре года, включая Олимпиады, Паралимпиады и чемпионаты мира. Российское антидопинговое агентство лишено статуса соответствия, а госслужащим РФ и руководству Олимпийских и Паралимпийских комитетов запрещено посещать международные спортивные мероприятия.

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Все подробности в спецтеме Россия наказана за допинг

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Велоспорт допинг дисквалификация мельдоний

Источник: Сегодня|Спорт

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