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"Соревноваться всегда приятно": рекордсмен Кубка мира – лучший спортсмен ноября в Украине

3 декабря, 15:25

Пловец Михаил Романчук рассказал, скрывают ли пловцы свою форму и какие ошибки учли перед чемпионатом Европы

Михаил Романчук

Михаил Романчук / Фото: Instagram

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Вице-чемпион мира пловец Михаил Романчук признан НОК лучшим спортсменом Украины в ноябре. А его личный наставник Петр Нагорный назван лучшим тренером последнего осеннего месяца. Для Михаила это второе признание НОК, ранее он получал награду в августе 2018 года. Ранее украинская легкоатлетка-красавица рассказала, как поддерживает мужа-пловца.

В ноябре Романчук выиграл две медали на этапе Кубка мира в Дохе. После серебра на дистанции 400 м вольным стилем он взял "золото" и на своих коронных 1500 метрах. Двукратный чемпион Европы преодолел дистанцию в полтора километра вольным стилем с результатом 14.51,61 минуты, который принес ему первое место и рекорд турнира. До этого рекорда Кубка мира принадлежал принципиальному сопернику Романчука, чемпиону ОИ итальянцу Грегорио Пальтриньери.

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"Соревноваться всегда приятно, потому что можно посмотреть, насколько ты готов и насколько в правильном русле тренируешься. Я люблю соревноваться, – рассказал нам Михаил. – Скрывать свою форму от соперников? Например, итальянец за месяц до чемпионата мира проплыл 1500 метров с не лучшим временем 15.15, а потом взял "золото" и "бронзу" чемпионата. То есть, вид спорта у нас такой специфичный. Но чемпионат мира прошел, все ошибки мы с тренером проанализировали и будем стараться их минимизировать.

Все ошибки, которые сделали за три сезона, мы учитываем при новой подготовке. Посмотрим, что выйдет вот уже скоро на чемпионате Европы, потом на Евро в мае и на Олимпийсеих играх".

Ранее мы сообщали, что Романчук взял "серебро" на этапе International Swimming League.

Смотрите, как 86-летний пловец из Житомирщины завоевал четыре медали на международных соревнованиях

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плавание рекордсмен спортсмен Чемпионат Европы пловец Михаил Романчук Кубок мира по плаванию

Источник: Сегодня|Спорт

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