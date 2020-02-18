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Советского горнолыжника застрелили вместе с беременной женой на глазах у сына

18 февраля, 12:06

Конфликт между погибшим и убийцей случился из-за места на рынке или припаркованного автомобиля

Вадим Янголенко. Фото: ruwest.ru

Вадим Янголенко. Фото: ruwest.ru

Двукратный чемпион СССР по горнолыжному спорту Вадим Янголенко убит в Калининграде вместе со своей беременной женой. Трагедия случилась у входа в Центральный рынок на глазах их 13-летнего сына.

52-летнего спортсмена застрелил 63-летний Фазиль Бахрамов, после чего выстрелил себе в грудь. Позже убийца скончался в реанимации. У него дома нашли предсмертную записку, где он сообщил, что пошел на преступление по личным мотивам. По одной из версий, у них был конфликт из-за торгового места на рынке, вторая – мужчины поспорили из-за припаркованного автомобиля.

Янголенко становился чемпионом СССР в 1985 и 1989 годах. В 1986 году завоевывал бронзовую медаль VI зимней Спартакиады народов СССР.

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слалом зимние виды спорта горнолыжный спорт

Источник: Сегодня|Спорт

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