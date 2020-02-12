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Спорт во время карантина: китайские спортсмены пробегают марафон по своей квартире

12 февраля, 13:52

Своими занятиями спортсмены хвастаются в соцсетях

/ Фото: REUTERS/Aly Song

Китайские спортсмены оригинально поддерживают форму, учитывая ограничения в стране из-за вспышки коронавируса. Атлеты тренируются прямо в своих квартирах без применения специальных тренажеров. Своими занятиями они хвастаются в соцсетях.

Так, 66-летний Ли Чжаньчжэ, пробежавший все шесть марафонов-мэйджоров "Большой шестерки", ежедневно пробегает по квартире по 10 километров, не используя при этом беговую дорожку. Также он занимается с гантелями и приседает. Свои тренировки спортсмен выкладывает в соцсети Weibo.

Другой марафонец, Пань Шаньцу, ведет прямые трансляции своих тренировок. 3 февраля он пробежал 6450 кругов вокруг своей кровати, в итоге с 9 утра до 14.00 он пробежал в своей спальне полноценный марафон в 50 километров. 5 февраля в Weibo появилась трансляция, как он в прямом эфире бегает в туалете своей квартиры, с 11.30 до 14.00 он пробежал 30 километров.

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Напомним, что Новая Зеландия потеряет 160 млн долларов из-за коронавируса. Государственное казначейство Новой Зеландии создало чрезвычайную межведомственную рабочую группу.

Также сообщалось, чточисло зараженных коронавирусом в Китае превысило 44,6 тысячи человек. Выздоровели 4740 человек.

При этомчисло зараженных коронавирусом на круизном лайнере в Японии перевалило за 170 человек. Новый тип коронавируса обнаружен у чиновника Минздрава, проводившего осмотр судна.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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легкая атлетика марафон спортсмен коронавирус

Источник: Советский спорт

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