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Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере в Японии перевалило за 170 человек

12 февраля, 04:11

Новый тип коронавируса обнаружен у чиновника Минздрава, проводившего осмотр судна.

Круизный лайнер Diamond Princess

Круизный лайнер Diamond Princess / Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Еще у 39 человек, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии, обнаружен новый коронавирус, сообщает министерство здравоохранения Японии.

По данным ведомства, общее число заболевших на круизном лайнере достигло 174 человек.

Кроме того, телеканал NHK сообщил, что новый тип коронавируса обнаружен у чиновника Минздрава, проводившего осмотр судна.

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Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин. На борту судна находятся 2666 туристов и 1045 членов экипажа.

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Джон Салливан. Фото: REUTERS/FW1F/Bill Berkrot

Ранее стало известно, что новый тип коронавируса, жертвами которого в Китае стали уже более тысячи человек, получил официальное название. Как сообщил на посвященном распространению инфекции международном форуме в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус будет называться COVID-19.

Напомним, что в то время как в Китае число случаев заражения превысило 42 тысячи, среди украинцев известно только о двух случаях заражения. По данным Министерства здравоохранения, заразились два члена экипажа японского круизного лайнера Diamond Princess.

Более подробно читайте в материале "Сегодня": "Коронавирус заразил украинцев: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Япония лайнер коронавирус

Источник: Интерфакс

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