Стало известно, сколько медалей должны привезти из олимпийского Токио украинские легкоатлеты

Президент ФЛАУ Игорь Гоцул говорит, что у нас есть потенциал минимум на пять, но есть одно "но"

Ярослава Магучих / Фото: Reuters

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Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул рассказал, какое количество медалей ждет от украинской сборной на Олимпийских играх-2020, которые пройдут этим летом в Токио. Ранее мы писали, что участники Олимпиады-2020 будут спать на картонных кроватях.

"Нужно говорить о нескольких частях этого процесса. Легкая атлетика – это достаточно успешный вид спорта. Но следует понимать, что украинский спорт до сих пор пребывает в серьезном кризисе, – заявил Гоцул. – Несмотря на все попытки, попытки других людей из министерства, НОК, мы, с одной стороны, достаточно успешны, с другой стороны, нас не может не затрагивать тотальный кризис спорта. Это влияет на наш потенциал. Если брать в общем, то потенциал легкой атлетики Украины – это, как минимум пять медалей на подобных соревнованиях. Но сейчас, в этих условиях, думаю, для нас будет успехом, если мы сможем завоевать две-три медали".

Мы уже сообщали, что американская аналитическая компания Gracenote прогнозирует Украине в Токио 16 медалей и 17-е общекомандное место. При этом 8 наград – золотые. Для сравнения: на Играх в Рио-2016 "сине-желтые" финишировали 31-ми: 11 медалей, из которых две золотых – у Олега Верняева и Юрия Чебана, пять серебряных и четыре бронзовых. И если Юрий уже переквалифицировался из гребца в тренеры, то Олег снова среди претендентов на титул в спортивной гимнастике.

Отметим, что в августе 2019 года были презентованы медали Олимпийских игр в Токио.

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