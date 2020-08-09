Суперкрасотка украинского спорта после двух лет борьбы с травмой выдала личный рекорд в Киеве

Очаровательная легкоатлетка Виктория Ткачук показала лучший результат в карьере на дистанции 400 метров с барьерами

Известная украинская легкоатлетка, полуфиналистка Олимпийских игр-2016 Виктория Ткачук, пропустив два года из-за травмы, триумфально вернулась на беговую дорожку. 25-летняя блондинка, которую называют одной из самых красивых спортсменок Украины, выиграла соревнования в Киеве.

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Федерация легкой атлетики Украины решила организовать в столице забег барьеристок на 400 метров, чтобы дать им соревновательную практику после карантина. Самыми звездными участницами были Виктория Ткачук и Анна Рыжикова. В итоге, именно они и финишировали первыми. Рыжикова пыталась настигнуть соперницу на финише, но не успела ее догнать.

В итоге, Виктория Ткачук победила с результатам 54,56 сек. и после двух лет паузы на первых же своих соревнованиях на любимой дистанции обновила личный рекорд, который до этого равнялся 55,28 сек. Судя же по информации на официальном сайте World Athletics, это также второй лучший результат в мировом сезоне после 53,79 сек. от 20-летней нидерландки Фемке Бол, сообщает XSport.

Отметим, что перед возвращением в спорт Виктория Ткачук была преисполнена эмоций. "После перерыва в два года в связи с травмой, волнения еще больше! Но это и есть мой кайф!" – признавалась девушка у себя в Instagram.

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Смотрите видео победного забега Ткачук, начиная с 5:22

Самые яркие фото Виктории Ткачук

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Ранее мы писали, что знаменитый бегун заразился коронавирусом перед штурмом мирового рекорда. Кениец Кипруто, специализирующийся на дистанции 3000 метров с барьерами, собирался переписать историю 14 августа в Монако, но не поехал туда из-за положительного теста на COVID-19.

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