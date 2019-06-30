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Гопак снова в моде: Жан Беленюк сорвал овации танцем на Европейских играх в Минске

30 июня, 22:43

Украинский спортсмен отобрал у боксера лавры самого патриотического спортсмена

Жан Беленюк
Жан Беленюк. Фото: AFP

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк отметил завоевание золотой медали Европейских игр-2019 в Минске исполнением национального танца гопака. Борец сначала пробежался по ковру с украинским флагом, а затем принялся танцевать.

Беленюк является одним из самых эпатажных украинских спортсменов. Он снимается в рекламах, участвует в развлекательных шоу и даже собирается идти в политику. А недавно зажигательный гопак Беленюк уже исполнял после выигрыша золота чемпионата Европы. Надеемся, что свой танец Жан продемонстрирует и на Олимпиаде-2020 – в его коллекции пока нет только олимпийского золота.

А так Беленюк танцует на борцовском ковре

Напомним, ранее Жан Беленюк рассказывал "Сегодня" о своей известности: "Меня и в "Танцы со звездами" зовут, и в "Холостяк" тянули". При этом борец даже не рассматривал вариант, что мог остаться без медалей на чемпионате Европы.

Кроме того, сообщалось, что знаменитый украинский борец-рэпер может перейти в ММА: в следующем году Жан Беленюк может стать бойцом смешанных единоборств.

На Европейских играх-2019 на счету украинцев 51 медаль, 16 из которых золотые, 17 – серебряных и 18 бронзовых. В общекомандном зачете сборная Украины заняла третье место. Итоговый медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске.

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Тег гопак, Европейские игры, Жан Беленюк, борьба греко-римская

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Сегодня|Спорт

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