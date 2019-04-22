Только две украинки смогли пробиться на Кубок мира по шахматам
Инна Гапоненко лидировала перед последним туром, но в итоге стала только четвертой
Только две шахматистки Украины из 10 участниц чемпионата Европы 2019 года завоевали путевки на Кубок мира. На мировом первенстве выступят Инна Гапоненко и Анна Ушенина. Наши гроссмейстеры попали в топ-15 чемпионата Европы, хотя претендовали на более высокие места.
Гапоненко единолично лидировала перед заключительным 11-м туром, но проиграла экс-чемпионке мира Антуанетте Стефановой из Болгарии и в итоге поделила 1-5 места, став четвертой по дополнительному коэффициенту. Анна Ушенина заняла восьмое место.
Ольга Бабий заняла 50-е место, Юлия Осмак стала 67-й, Евгения Долуханова -68-й, Наталдья Букса – 71-й, Мария Зубова – 84-й, Наталья Жукова – 85-й, Анастасия Рахмангулова – 87-й, Ирина Петрова – 88-1.
Ранее мы писали, что Антон Коробов и Мария Музычук получили "Шахматный Гетьман". Лучших шахматистов года в Украине определяют исключительно гроссмейстеры.
А в начале апреля Магнус Карлсен стал победителем мемориала Гашимова. За победу в Шамкире чемпион мира по шахматам получил 20 тысяч долларов.
Напомним, что в конце прошлого года завершился чемпионат мира по классическим шахматам. Магнус Карлсен защитил свой титул, обыграв на тай-брейке американца Фабиано Каруану.
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