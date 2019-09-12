Тренер по борьбе: Если возьмем "золото" и две "бронзы" на ЧМ – буду доволен

Тренер сборной Украины Владимир Евонов / Фото: Виталий Лазебник

В конце этой недели женская сборная Украины по борьбе отправится на лицензионный чемпионат мира в Нур-Султан. О том, кто из участников чемпионата мира получит первые лицензии на Олимпийские игры-2020 и в какой форме наши лидеры, рассказал главный тренер женской сборной Владимир Евонов.

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"1-5 места, это шесть человек, так как "бронзу" получают двое, отбираются на Олимпиаду. Еще будет два турнира весной и там лицензию получат по две лучшие спортсменки. На Играх в Токио сократили число участников до 16 человек в каждом весе. Поэтому отбор будет очень жестким. Это предолимпийский старт и съедется очень много людей, у парней в некоторых категориях по 50 человек. Многое будет зависеть и от жребия. У нас есть два первых номера рейтинга – в 50 кг Оксана Ливач, и в 68 кг Алла Черкасова. Надеемся к ним жребий будет чуть-чуть благосклонен. Хотя если еще лет 10 назад было по 3-4 человека самых сильных в весе, то теперь есть около 10 человек и мы не знаем, кто из них выиграет. На прошлом ЧМ у нас было "золото" и две "бронзы", если повторим этот результат, то буду доволен, это же задел на Олимпиаду, но лицензий, конечно же, хотелось взять больше, чтобы отборочные турниры не выбивали нас из подготовки к Токио-2020. Команда у нас оптимальная, в этом году стала чемпионом Европы. Из дебютанток ЧМ только Коляденко Ира, она была призеркой мира и Европы по 23 лет, – рассказывает Евонов. - В какой форме лидеры? Ливач очень молодая девочка и на нее сразу очень много свалилось. В том году после чемпионата мира она получила травму, пропустила осень, а потом выиграла взрослый ЧЕ и U-23. Очень много стартов и как молодой организм сможет все это выдержать. Когда мы были в горах, то Ткач выглядела немного уставшей, но сейчас, видя контрольные схватки, вроде бы она уже пришла в оптимальную форму. У Черкасовой было очень много травм и я просто удивляюсь ее характеру, как выдерживает это все. Сейчас у нее тоже очень серьезная травма. Поднимался вопрос об операции, но пока решили попробовать без нее".

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Как мы писали ранее, у российского депутата отобрали олимпийское "золото". За употребление допинга Артур Таймазов остался без награды Игр-2012. В результате перепроверки в его пробе было обнаружено запрещенное вещество – туринабол.

В свою очередь украинский борец-депутат Жан Беленюк бросает Раду ради чемпионата мира. Спортсмен попал заявку в нашу сборную на ЧМ-2019 по греко-римской борьбе, который стартует в столице Казахстана 14 сентября.

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