Третий день чемпионата мира по легкой атлетике: расписание для украинцев

29 сентября в Дохе проходит третий день чемпионата мира по легкой атлетике. Надежды Украины на первую медаль сегодня – в спортивной ходьбе на 20 километров, где стартуют наши Надежда Боровская и Инна Кашина. Кроме того, Сергей Смелик попробует пройти квалификацию в спринте на 200 метров.
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Расписание 29 сентября на ЧМ по легкой атлетике
20:00 Прыжки с шестом, женщины. ФИНАЛ
20:05 Бег на 200 метров, мужчины. Квалификация
Украина: Сергей Смелик
21:20 Бег на 100 метров, женщины. Полуфинал
21:45 Тройной прыжок, мужчины. ФИНАЛ
21:55 Бег на 800 метров, мужчины. Полуфинал
22:35 Смешанная эстафета 4х400 метров. ФИНАЛ
23:20 Бег на 100 метров, женщины. ФИНАЛ
23:59 Спортивная ходьба на 20 км, женщины. ФИНАЛ
Украина: Надежда Боровская, Инна Кашина
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На украинском ТВ чемпионат мира по легкой атлетике покажет канал Xsport, вот расписание включений по оставшимся дням:
29.09.2019 20:40-23:30
30.09.2019 20:30-23:00
01.10.2019 20:00-22:50
02.10.2019 21:40-23:20
03.10.2019 22:40-0:40
04.10.2019 20:20-22:30
05.10.2019 20:00-22:30
06.10.2019 19:10-21:40
Также трансляции доступны на официальном канале IAAF на YouTube.
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Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике
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