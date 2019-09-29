Третий день чемпионата мира по легкой атлетике: расписание для украинцев

29 сентября разыграют медали в прыжках с шестом, стометровке и ходьбе у женщин, в тройном прыжке у мужчин и в смешанной эстафете

Международный стадион Халифа принимает ЧМ по легкой атлетике / Фото: Reuters

29 сентября в Дохе проходит третий день чемпионата мира по легкой атлетике. Надежды Украины на первую медаль сегодня – в спортивной ходьбе на 20 километров, где стартуют наши Надежда Боровская и Инна Кашина. Кроме того, Сергей Смелик попробует пройти квалификацию в спринте на 200 метров.

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Расписание 29 сентября на ЧМ по легкой атлетике

20:00 Прыжки с шестом, женщины. ФИНАЛ

20:05 Бег на 200 метров, мужчины. Квалификация

Украина: Сергей Смелик

21:20 Бег на 100 метров, женщины. Полуфинал

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21:45 Тройной прыжок, мужчины. ФИНАЛ

21:55 Бег на 800 метров, мужчины. Полуфинал

22:35 Смешанная эстафета 4х400 метров. ФИНАЛ

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23:20 Бег на 100 метров, женщины. ФИНАЛ

23:59 Спортивная ходьба на 20 км, женщины. ФИНАЛ

Украина: Надежда Боровская, Инна Кашина

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На украинском ТВ чемпионат мира по легкой атлетике покажет канал Xsport, вот расписание включений по оставшимся дням:

29.09.2019 20:40-23:30

30.09.2019 20:30-23:00

01.10.2019 20:00-22:50

02.10.2019 21:40-23:20

03.10.2019 22:40-0:40

04.10.2019 20:20-22:30

05.10.2019 20:00-22:30

06.10.2019 19:10-21:40

Также трансляции доступны на официальном канале IAAF на YouTube.

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