"У нас с Макгрегором разные весовые категории": чего депутату Беленюку не хватает для карьеры в ММА

Жан Беленюк. Фото: facebook.com/beleniuk

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Призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк в интервью каналу Вацко Live рассказал о возможности своего перехода в MMА и поединке со звездой промоушена UFC ирландцем Конором Макгрегором. Ранее Беленюк похвастался, что дал победный совет Макгрегору.

"У нас разные весовые категории с Макгрегором. Я с ним стоял рядом, когда он пару месяцев назад приезжал в Киев, и он меньше. По поводу моего будущего в боях без правил. Я пообещал своим болельщикам, которые ждут моего дебюта в смешанных единоборствах, что попробую хоть поставить себе удар. У меня просто нет ударной техники. Все, что меня связывает с боевыми искусствами – это тенденция, что некоторые борцы после олимпийской карьеры переходят в смешанные единоборства", – говорит Жан.

Жан Беленюк. Фото: facebook.com/zhanbeleniuk

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В целом карьера в смешанных единоборствах Беленюку очень даже интересна:

"MMA? А почему нет? Я не отбрасываю этот вариант. Я не тот человек, который говорит только для того, чтобы сказать. Если я говорю, что такой вариант возможен, то почему нет? Я не вижу в этом ничего зазорного. Тем более мы знаем успешные примеры такого перехода. В частности, Марк Мадсен дебютировал в UFC и в считанные секунды уложил соперника. Он серебряный призер Олимпийских игр в Рио. У него была успешная карьера борца греко-римского стиля, а сейчас он успешный боец без правил".

Ранее Беленюк показал видео из столовой в Раде и рассказал, во сколько ему обходится пообедать в парламентском буфете.

Видео: YouTube

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