Украина получила еще одну лицензию в каратэ на летние Олимпийские игры в Токио-2020

Станислав Горуна стал обладателем путевки в Японию в весовой категории до 75 кг

Сборная Украины по каратэ получила вторую путевку на летние Олимпийские игры 2020 года, которые запланированы в Токио. Ее обладателем стал Станислав Горуна. Ранее мы сообщали, что каратистка Терлюга завоевала лицензию на Игры-2020.

Станислав опубликовал в соцсетях полученный документ со списком атлетов, которые стали обладателями лицензий на основе рейтинга. К слову, недавно каратист Горуна стал вторым в мировом рейтинге атлетов из неолимпийских видов спорта. "Есть! Олимпийская лицензия! Вперед к мечте!" – написал спортсмен.

Напомним, пока что официально летние Игры в Японии никто не отменял из-за пандемии коронавируса, но разговоры об этом в последнее время ведутся все чаще.

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30-летний львовянин Станислав Горуна недавно побывал на турнире Karate1 Premier League в российской столице. После визита в Москву лучший украинский каратист назвал Путина словом на букву "Х".

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Горуна является победителем Европейских игр-2019 в Минске, а также первым в истории каратистом из Украины, выигравшим медаль взрослых чемпионатов мира. Фишка его имиджа – оселедец на выстриженной голове.

Смотрите, как украинцы завоевывали медали на международной турнире по каратэ

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