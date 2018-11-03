Украина получила сразу две медали на этапе Кубка мира в Пекине

На проходящем в Пекине пятом этапе Кубка мира по плаванию вновь показал себя с лучшей стороны украинский мастер Михаил Романчук. Уроженец Ровно 2 ноября был вторым на дистанции 400 метров вольным стилем, а сегодня выиграл золото этого этапа Кубка мира на дистанции 1500 метров вольным стилем. Любопытно, что сегодня вторым был китаец Чжи Хинчже, который в пятницу выиграл у Романчука 2,5 секунды.

На этот раз Романчук опередил китайского пловца на 5,25 секунды.

А третье место – и бронзу этого этапа Кубка мира – завоевал представитель запорожской школы плавания Сергей Фролов. Он проиграл Романчуку 8,13 секунды.

Завтра, 4 ноября, этот этап КМ завершится. Шестой этап КМ по плаванию состоится 9-11 ноября в Токио, а завершающий, седьмой этап – 15-17 ноября в Сингапуре.

Так же удачно, чем Романчук в Пекине, на этапах КМ-2018 выступал только Андрей Говоров, который в Казани и Дохе выигрывал заплывы на 50 метров баттерфляем, каждый раз обновляя рекорд Кубка мира.

Напомним, что в конце лета Михаил Романчук стал двукратным победителем чемпионата Европы 2018 года по плаванию, который проходил в Глазго, Шотландия.

Также мы писали, что украинская легкоатлетка Марина Бех вышла замуж за вице-чемпиона мира по плаванию Михаила Романчука.