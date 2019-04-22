Украина продемонстрировала свой лучший результат на чемпионате мира по керлингу

Наши керлингисты проиграли третий матч подряд, но на этот раз не с таким разгромным счетом

Фото: AFP

Сборная Украины по керлингу в составе Евгения Стадника и Елены Паздерской потерпела третье поражение на дебютном для себя чемпионате мира для смешанных пар в норвежском Ставангере. Украинцы уступили команде Гонконга со счетом 10:4 – (2:0, 0:1, 2:0, 1:0, 0:3, 2:0, 3:0). Это пока лучший результат нашей команды на турнире. До этого было поражение от Японии 1:9 и разгром от Канады – 0:18.

В следующем туре Украина сыграет с Данией, имеющей одну победу при двух поражениях. Поединок состоится во вторник, 23 апреля. Также в одной группе с Украиной выступают Канада, Япония, Швеция, Беларусь и Румыния. Кроме нашей команды все три матча на турнире проиграли румыны.

В чемпионате мира участвуют 48 сборных. На первом, групповом этапе, команды разбиваются на 6 групп по 8 команд, где играют между собой в один круг. Затем 16 лучших команд выходят в плей-офф, где борются за медали по олимпийской системе.

Ранее мы писали, что экс-защитник сборной Украины по хоккею Александр Победоносцев осваивает керлинг. "Еще когда я играл на чемпионатах мира, очень часто показывали соревнования по олимпийским видам спорта, в том числе керлинг. Было интересно за ним наблюдать, изучать правила. Керлинг – это стратегия, баланс, хладнокровие. Должно быть все вместе", – признался Победоносцев.

Напомним, что в Украине создается команда, в планах которой участие в чемпионате Европы по керлингу: репортаж с тренировки.

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