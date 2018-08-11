Украина взяла медаль в беге на 400 метров c барьерами на чемпионате Европы

Анна Рыжикова финишировала второй и получила "серебро" ЧЕ по легкой атлетике в Берлине

Украинская бегунья Анна Рыжикова в Берлине завоевала "серебро" чемпионата Европы по легкой атлетике на дистанции 400 метров с барьерами.

28-летняя спортсменка пробежала дистанцию за 54.51 секунды – это лучший результат Рыжиковой в сезоне. Первой финишировала представительница Швейцарии Леа Шпрунгер (54.33), третьей – британка Меган Бисли (55.31). Еще одна украинка Виктория Такачук финишировала седьмой с результатом 56,15 секунды.

Ранее в пятницу сразу две украинки попали на подиум чемпионата Европы на дистанции 800 метров. Наталья Прищепа принесла Украине второе "золото" на чемпионате Европы по легкой атлетике, Ольга Ляховая взяла "бронзу".

Напомним, первое "золото" Украине на этом чемпионате Европы принес ходок Марьян Закальницкий.

Днем ранее Сергей Никифоров стал бронзовым призером чемпионата Европы. Украинец в прыжках в длину показал результат 8,13 метра и уступил немцу Фабиану Хейтле, который с таким же результатом стал серебряным призером (но сделал это со второй попытки). "Золото" завоевал грек Мильтиадис Тентоглу (8,25 м).