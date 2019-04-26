Украина завоевала еще одну лицензию на Олимпиаду-2020

Александр Петрив получит шанс побороться за еще одно олимпийское "золото"

Фото: AFP

Украина завоевала еще одну путевку на Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио. Украинский стрелок Александр Петрив занял шестое место на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Пекине, но этого оказалось достаточно, чтобы квалифицироваться на Олимпиаду.

Напомним, что первую лицензию на Олимпиаду-2020 для Украины завоевал Павел Коростылев. Он занял четвертое место по пулевой стрельбе на чемпионате мира, который проходит в корейском Ченгвоне

Петрив в 2008-м году стал олимпийским чемпионом по скоростной стрельбе с 25-метровой дистанции. В финале 44-летний украинец на 0,7 балла опередил Ральфа Шумана и побил олимпийский рекорд (780,2 балла).

Ранее появилось полное расписание Олимпиады-2020: у нас высокие шансы на медали в первую неделю. Первый чемпион Игр-2020 определится 25 июля в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров у женщин.

Ранее мы писали, что теннисные финалы на Олимпиаде-2020 станут короче. Теперь мужские финальные поединки будут проходить в трехсетовом формате.

Напомним, что японцы сдали 50 тонн гаджетов для изготовления олимпийских медалей. Для изготовления полного комплекта наград необходимо чуть менее семи тонн драгоценных металлов.

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