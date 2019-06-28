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Украине не нашлось равных в новом виде соревнований на Европейских играх-2019 в Минске

28 июня, 20:48

Наша команда стала лучшей в командном соревновании среди легкоатлетов

Фото: Twitter

Сборная Украины по легкой атлетике завоевала золотую медаль в новом виде соревнований на Европейских играх-2019 в Минске – командного соревнования в формате DNA (Динамичная новая легкая атлетика). Сегодня наша команда победила в финальном соревновании гонке преследования и доказала свои претензии на золотые медали. Серебряные медали достались Беларуси, а бронзовые – Германии.

Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске

Ранее наши атлеты выиграли бег на 100 м у мужчин, прыжки в длину у женщин, стали вторыми в смешанной эстафете 4х400 м и прыжках в высоту у мужчин, заняли третье место в беге на 100 м у женщин, бег с барьерами на 110 м у мужчин, бег с барьерами на 100 м у женщин, а в метании копья у женщин показали 4-й результат.

Согласно новому формату, результаты всех выступлений вносятся в общий зачет сборной. Новый вид соревнований призван привлечь внимание к легкой атлетике у более молодого поколения. Сборные были разделены на группы по шесть участников, а далее команды выступали в различных видах с выбиванием по олимпийской системе.

Как сообщалось ранее, что на Европейских играх произошло уникальное событие: мама и сын вместе завоевали медаль. Нино Салуквадзе и Цотнэ Мачавариани выиграли "бронзу" в соревновании по стрельбе.

Также мы писали, что министр озвучил суммы призовых для украинских спортсменов за медали Европейских игр-2019. За первое место - 50 000 грн, за второе место - 40 000 грн, за третье место - 25 000 грн. Если один спортсмен завоевал несколько наград, он получит заслуженные призовые за каждую из них.


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Тег легкая атлетика, медали, Европейские игры

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Сегодня|Спорт

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