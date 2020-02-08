Украинка Белодед выиграла золото турнира серии Grand Slam в Париже

Наша спортсменка победила дзюдоистку из Японии

Дарья Белодед

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед выиграла золото турнира серии Grand Slam в Париже (Франция). В финале Белодед в весовой категории до 48 кг победила дзюдоистку из Японии Вакану Кога.

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Другая украинка Анна Шурова стала 7-й в категории до 52 кг.

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Напомним, что в прошлом году Белодед выиграла мировое первенство и стала самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо. Также в июне 2019 года Дарья выиграла золотую медаль Европейских игр в Минске.

Кстати, звездный украинец потроллил Дарью Белодед за "рваный" вид в США. Олег Верняев не оставил без внимания фотографии обворожительной дзюдоистки, которыми она поделилась в Instagram.

Как мы писали ранее, в Японии специально под Белодед готовят новую соперницу. 19-летней украинке уже практически вешают на шею золотую медаль Олимпиады-2020 в Токио. Но конкуренты не опускают руки.

Смотрите, как украинская дзюдоистка Дарья Билодид завоевала золото в финале мирового первенства

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