Украинке досталась "деревянная медаль" чемпионата мира по легкой атлетике

Наши спортсменки не смогли завоевать медали в ходьбе на 50 км, хотя были близки к наградам

Елена Собчук / Фото: Reuters

В катаре проходит чемпионат мира по легкой атлетике. Поздно ночью состоялись соревнования по спортивной ходьбе на 50 км у женщин. Победу отпраздновала китаянка Руи Льянг (4:23:26), второе место досталось ее соотечественнице Маокуо Ли (4:26:40), а третье – у итальянки Элеоноры Анны Георги (4:29:13).

Украинка Елена Собчук остановилась в шаге от пьедестала, отстав от итальянки на четыре минуты (4:33:38). Еще одна наша соотечественница Кристина Юдкина пришла к финишу шестой (4:36:00), а Валентина Мирончук не финишировала. Как мы писали ранее, соревнования в Дохе проходят при аномальных температурах. Даже ночью тут больше 30 градусов, ранее во время марафона девушки падали без сознания.

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Также состоялась гонка и у мужчин, где не обошлось без потерь. Чемпион мира и рекордсмен Йохан Диниз сошел с дистанции после 16 км из-за жары и не смог защитить титул. В итоге "золото" досталось японцу Юсукэ Судзуки, а украинец Марьян Закальницкий стал девятым.

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