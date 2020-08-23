Украинки завоевали еще две медали на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме

Наши легкоатлетки успешно выступили на турнире в Швеции

Украинские спортсмены завоевали четыре медали на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме. Вслед за Ярославой Магучих и Юлией Левченко, которые доминировали в прыжках в высоту, медалями разжилась Марина Бех-Романчук и Анна Рыжикова.

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После серебряной медали в Венгрии несколькими днями ранее наша прыгунья в длину Бех-Романчук реабилитировалась в Швеции, где завоевала золото, прыгнув на 6,85 м.

Ранее сексуальная украинская легкоатлетка рассказала о новых ощущениях на турнире после карантина. При этом Марина не забыла порадовать поклонников новой фотографией в соцсетях.

А в беге на 400 метров с барьерами Анна Рыжикова стала второй, продемонстрировав результат 55.19 с. Кстати, на упомянутом выше турнире в Венгрии Рыжикова так же стала серебряной призеркой.

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