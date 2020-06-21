Украинская дзюдоистка опубликовала соблазнительные фото: "То, во что ты веришь, и есть твой мир"

Чемпионка мира провела в Киеве фотосессию, представ в образе модели

Симпатичная и талантливая украинская спортсменка Дарья Белодед пробует себя в разных сферах. Ведь соревнования в ее виде до сих пор не возобновились. Сегодня двукратная чемпионка мира по дзюдо поделилась с подписчиками в соцсетях фотографиями новой сессии. А недавно Белодед проехала по Киеву на автомобиле наперегонки со всадником.

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19-летняя Даша попробовала себя в роли модели во время фотосессии в центре Киева. Спортсменка выставила в Instagram несколько снимков в очень привлекательном образе. Съемка проходила в Подольском районе столицы, на Воздвиженке.

Спортсменка не стесняется представать соблазнительной.

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"То, во что ты веришь, становится твоим миром", – подписала Белодед фотосессию. А также заодно предложила своим почитателям определить, какая именно фотография им больше всего понравилась.

Ранее Белодед покормила с руки уточек и лебедей, убежав от городской жары поближе к природе.

Смотрите, как месяц назад Даша открыла купальный сезон в Одессе

Дарья Белодед открыла купальный сезон Видео: Instagram

К слову, сегодня сексуальная украинская легкоатлетка показалась на пляже в открытом купальнике.

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