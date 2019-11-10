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Украинская команда драматически отдала победу в гандбольной Лиге чемпионов

10 ноября, 22:06

"Мотор" выиграл первый тайм у "Монпелье" в пять мячей, но в итоге уступил с разницей в один

Удача отвернулась от "Мотора"

Удача отвернулась от "Мотора" / Фото: ГК "Мотор"

Запорожский "Мотор" в воскресенье едва не добыл свою первую в нынешнем сезоне победу в гандбольной Лиге чемпионов. В седьмом туре группового этапа украинская команда принимала французский "Монпелье". До этого в шести матчах запорожане имели лишь одну ничью, при этому пять раз проиграв. Ранее мы писали, как "Мотор" собирался в гости к Милевскому.

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Сегодня все вроде бы складывалось в пользу хозяев. Чемпион Украины довольно уверенно выиграл первый тайм со счетом 17:12. Но во вторые полчаса у "Мотора" возникли серьезные проблемы в атаке. После перерыва запорожцы забросили лишь восемь мячей, и "Монпелье" сравнял счет. А за пару секунд до финальной сирены гости и вышли вперед – 26:25. Украинская команда взяла тайм-аут, но после него бросок отчаяния не спас ситуацию. Самыми результативными у "Мотора" оказались два белоруса: Максим Бабичев и Борис Пуховский забросили 7 и 5 мячей соответственно.

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Запорожская команда осталась на последнем месте группы В с одним набранным очком, тогда как "Монпелье" набрал 9 и поднялся на вторую позицию. Лидирует с 11 очками в 6 играх немецкий "Киль".

Смотрите, как в баскетбольном чемпионате Украине американец Уильямс из "Химика" установил рекорд результативности.

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гандбол Монпелье Мотор Запорожье Лига чемпионов гандбол

Источник: Сегодня|Спорт

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