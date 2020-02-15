Украинская легкоатлетка Магучих стала победительницей турнира в Глазго

Ярослава Магучих в действии. Фото: european-athletics.org

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала золото на турнире серии World Indoor Tour в Глазго (Шотландия).

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Украинка победила с результатом 1,93 м. Лучший результат спортсменке удался с первой попытки. Второе место по прыжкам в высоту заняла британка Бетан Партридж с результатом 1,90 м. На третьем месте – представительница Литвы Айрине Пальшите с результатом 1.86 м.

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Стоит отметить, что ранее Магучих также побеждала на Мемориале Демьянюка во Львове, в немецких Котбусе, Карлсруэ и на соревнованиях в Словакии.

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Ранее мі рассказывали, что легендарный рекорд Болта побит – его превзошел босоногий бегун с буйволами. Рекорд легендарного ямайца пал во время традиционной гонки с буйволами "Камбала" в Индии.

Кстати, на том же турнире в Торуни украинка Бех-Романчук обновила мировой рекорд сезона в прыжках в длину. Смотрите, как тренируется Марина.

Смотрите, как Ярослава Магучих, прыгала на Бриллиантовой лиге в Дохе:

Ярослава Магучих, прыжок на Бриллиантовой лиге

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