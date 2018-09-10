Украинская легкоатлетка показала, как принимает душ во время медового месяца
Марина Бех отправилась в свадебное путешествие вместе с Михаилом Романчуком
Украинская легкоатлетка Марина Бех продолжает наслаждаться медовым месяцем. Некоторое время назад она вышла замуж за украинского пловца Михаила Романчука. Сразу после торжества молодожены отправились в теплые края, откуда Марина делится со своими подписчиками в Instagram пикантными снимками. На последнем из них девушка показала, как принимает душ в купальнике.
Напомним, что накануне прыгунья в длину Марина Бех в Instagram продемонстрировала свою фигуру и нарвалась на советы в соцсетях. "Большая грудь замедляет тебя", – писали болельщики.
Напомним, что в августе Марина Бех в плотной борьбе завоевала "серебро" чемпионата Европы по легкой атлетике в Берлине. В секторе для прыжков в длину лишь в последней попытке Бех удалось показать результат, позволивший ей подняться на пьедестал с серебряной медалью. Эмоции украинки наглядно демонстрируют, насколько важной для нее была эта награда. После соревнований Бех призналась, что пыталась никого не разочаровать и поэтому оставалась в борьбе за медаль.
Ранее мы опубликовали фото, на котором жена игрока "Динамо" прикрыла обнаженную грудь круассанами.
Вы сейчас просматриваете новость "Украинская легкоатлетка показала, как принимает душ во время медового месяца". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"