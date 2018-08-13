Украинские герои чемпионата Европы по легкой атлетике вернутся на родину в понедельник

В понедельник будут встречать украинских спортсменов, которые возвращаются с чемпионата Европы по легкой атлетике. Наши спортсмены завоевали семь медалей и прилетят из Берлина в Киев вечером. Среди них – Наталья Прищепа, которая поразила зрителей не только уверенной победой, но и трогательным поступком. В квалификации, первой преодолев дистанцию в 800 метров, Наталья вернулась на беговую дорожку и помогла сопернице из Бельгии, которая в борьбе упала и начала плакать.

Этот поступок впечатлил даже президента Украины Петра Порошенко, который в Facebook написал: "Пример настоящей спортивной дружбы и единства, несмотря на соперничество. Поступок, который вызывает восхищение и невероятную гордость за Украину".

А прыгунья в длину Марина Бех взяла дебютное "серебро". На трибунах ее поддерживал жених, пловец Михаил Романчук, уже двукратный чемпион Европы.

Зажигательным танцем запомнилась фанатам украинка Ирина Климец, которая ярко отпраздновала выход в финал соревнований в метании молота. Там Климец показала результат 68,11 метра и заняла лишь 11-е место.