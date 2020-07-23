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Украинские прыгуны в воду начали общаться на тренировках на иностранном языке

23 июля, 14:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Наши спортсмены решили получить больше практики в общении на английском

На интересный эксперимент пошла Федерация Украины по прыжкам в воду. После возвращения к тренировкам после жесткого карантина спортсменов ждал сюрприз: президент Федерации Игорь Лисов предложил атлетам юношеской сборной общаться между собой на английском языке. Кстати, мы сообщали, что Киев может принять чемпионат мира осенью, решение примут через месяц-полтора.

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Стало известно, что юные спортсмены и их тренеры поддержали инициативу функционера и теперь активно практикуются в иностранном языке. Тренировки прыгуны проводят не только в бассейне, но и четыре раза в неделю – в "сухом" зале на батуте.

В Национальной федерации такой эксперимент считают требованием времени, необходимостью уметь общаться с иностранными спортсменами и "оставаться на одной волне со всем миром".

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Тем временем, стало известно, где сыграют сборные Украины и России в отборе на гандбольный Евро.

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спорт английский язык Прыжки в воду Федерация Украины по прыжкам в воду

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