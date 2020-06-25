"Утро начинается не с кофе, а с допинг-контроля": чемпион Европы показал, как проверяют наших спортсменов

Даже в период отсутствия соревнований к Александру Горшковозову заглянули с тестами для ВАДА

Известный украинский прыгун в воду, чемпион Европы и призер чемпионатов мира Александр Горшковозов показал, что даже в период отсутствия соревнований из-за пандемии коронавируса проверку спортсменов на допинг никто не отменял. Ранее мы сообщали, что украинская пара завоевала серебряные медали в первый день чемпионата Европы в Киеве.

"Утро начинается не с кофе, а с допинг-контроля WADA", – написал Горшковозов в сторис своего Instagram и показал фото с запакованной тарой для допинг-проб.

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Мы также писали, что украинские прыгуны в воду начнут тренировки 15 мая. После первого сбора Горшковозов с семьей отдохнул неделю в Южном, а после возвращения в Киев к нему и заглянули с утра пораньше для допинг контроля.

Реклама Олег Колодий и Александр Горшковозов / Фото: Федерация Украины пр прыжкам в воду

Как ранее рассказывала главный тренер сборной Украины по прыжкам в воду Тамара Токмачева, международный календарь соревнований еще не сформирован, но практически все старты сдвинуты на следующий год. Больше того – коронавирус "залез" даже в 2021 год и перенес водный чемпионат мира.

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