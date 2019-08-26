Украинские волейболистки проиграли второй матч чемпионата Европы

Наша команда в трех сетах уступила сборной Италии

Украинки сохраняют шансы на выход в плей-офф. Фото cev.eu

Женская сборная Украины по волейболу провела второй матч на чемпионате Европы. Украинки в трех сетах уступили Италии.

В первом и втором сете украинским волейболисткам удавалось навязать борьбу соперницам. Однако выиграть хотя бы одну партию украинки не сумели. В третьем сете Италия не оставила шансов Украине.

Украина – Италия – 0:3 (16:25, 18:25, 10:25)

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После этого поражения Украина занимает пятое место в группе. В плей-офф выйдут первые четыре команды. Напомним, что в первом матче на турнире украинки уступили Бельгии.

В следующем туре украинки сыграют против сборной Польши. Матч состоится завтра в 21:30 по киевскому времени.

Положение команд: Польша – 6 (2), Италия – 6 (2), Бельгия – 6 (2), Словения – 3 (3), Украина – 0 (2), Португалия – 0 (3).

Ранее сообщалось, что волейболистки отпраздновали победу откровенными фото из раздевалки. Итальянская команда "Имоко Воллей" стала чемпионом Италии. И после победы в финале над "Новарой" девушки устроили фото-сессию обнаженными, спрятавшись за кубком.

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