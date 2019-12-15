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Украинский триумф в Городе соленого озера: Харлан ни разу не пропустила более 10 ударов

15 декабря, 12:55

Наша первая сабля планеты выиграла этап Кубка мира по фехтованию в США

Ольга Харлан/Фото Devin Manky FIE

Ольга Харлан/Фото Devin Manky FIE

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан в очередной раз доказала, что является первой саблей планеты. Сегодня ночью наша обладательница двух последних Кубков мира завоевала "золото" на этапе в Солт-Лейк-Сити, где была посеяна под вторым номером. Для украинки это третья победа в Городе соленого озера с 2012 года. Ранее мы писали, что красавица Харлан похвасталась новым фото с возлюбленным-итальянцем.

В США Харлан стартовала с 1/32 финала и первые три раунда прошла с одинаковым счетом 15:9, в том числе двукратную олимпийскую чемпионку американку Мариэль Загунис. После этого Харлан уверенно победила немку Анну Лимбах и вышла в полуфинале на француженку Манон Брюне, которая на прошлом этапе Кубка мира в Орлеане остановила Харлан в полуфинале и оставила украинку с "бронзой". На этот раз Ольга одолела Манон достаточно легко – 15:9.

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Тем временем первая сеянная на турнире россяинка София Великая вылетела уже в 1/8 финала, поэтому в поединке за "золото" Харлан встречалась не с Великой, а с китаянкой Цянь Цзяруй, которая в четвертьфинале остановила другую украинку Алину Комащук – 15:11. А в финале Харлан отомстила за свою подругу – 15:9. И таким образом за весь турнир Ольга ни от одной соперницы не пропустила больше 10 ударов! Далее у сборной Украины командный турнир в США, где "сине-желтые" начинают с Бельгией в 1/16 финала.

В начале декабря великолепная Харлан получила награду за четвертую победу в общем зачете Кубка мира. Украинская саблистка в минувшем сезоне выиграла чемпионаты мира и Европы.

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сабля кубок мира фехтование Ольга Харлан сборная Украины по фехтованию

Источники: Сегодня|Спорт , XSport , FIE

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