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Украинского атлета увезли с финиша на инвалидной коляске: жуткие фото с ЧМ

29 сентября, 10:51

Спортсмену из Украины стало плохо после гонки по спортивной ходьбе в Катаре

Марьян Закальницкий

Марьян Закальницкий / Фото: Reuters

Легкоатлеты продолжают страдать от тяжелых климатических условий на чемпионате мира в Катаре. По этой причине медальные старты проходят поздним вечером, но даже это не спасает – температура воздуха все равно превышает 30-градусную отметку, а влажность составляет более 75 %.

Немногие спортсмены могут преодолеть дистанцию без последствий. Ранее мы писали, что во время марафона девушки падали без сознания, а сегодня жертвой высоких температур стал наш ходок Марьян Закальницкий.

В соревновании по спортивной ходьбе на 50 км Закальницкий финишировал в ТОП-10, но сразу после пересечения финишной отметки рухнул без сил. Украинец настолько истощился, что не смог самостоятельно покинуть трассу. Организаторам пришлось увозить спортсмена на инвалидной коляске.

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Украинец – не единственный, кто тяжело перенес изнурительный четырехчасовой марафон. Многие атлеты обращались за помощью по ходу гонки, а рекордсмен мира француз Йохан Диниз и вовсе сошел с дистанции после 16 км, так как не выдержал жары.

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Украинские спортсменки в первый день ЧМ по легкой атлетике

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легкая атлетика спортивная ходьба чемпионат мира Марьян Закальницкий

Источник: Сегодня|Спорт

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