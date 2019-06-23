Украину от четвертого "золота" на Европейских играх отделили 0,075 балла

Украинские гимнастки завоевали серебряную медаль в командном соревновании

Фото: AFP

Украинские гимнастки Анастасия Возняк, Алина Бихно, Диана Мижерицкая, Валерия Юзьвяк и Татьяна Довженко стали вице-чемпионками Европейских игр 2019 гол в Минске. В упражнении с тремя обручами и четырьмя булавами наши грации уступили только хозяйкам соревнований. Украинки набрали 26.375, проиграв победителям всего 0,075 балла (26.450). Бронзовые награды достались гимнастками из Болгарии (25.750).

Напомним, что сегодня ранее 16-летняя украинская гимнастка завоевала две медали в один день Европейских игр-2019. А вот в индивидуальном многоборье Влада Никольченко стала пятой.

Для Украины эта медаль стала 12-й на турнире: в копилке нашей команды три золотых, пять серебряных и четыре бронзовых наград. Медали наивысшего достоинства выиграли дзюдоисты Дарья Белодед, Георгий Зантарая и самбистка Анастасия Сапсай.

Вторые в истории Европейские игры завершатся 30 июня. В Играх выступят более 4 тысяч спортсменов из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Сборная Украины отправила в Беларусь около двух сотен атлетов. Флаг Украины на церемонии открытия нес олимпийский чемпион Николай Мильчев. В 2000 году на Играх в Сиднее он завоевал "золото" в стендовой стрельбе.

Напомним, что мы побывали на тренировке украинского легкоатлета Богдана Бондаренко перед стартом на Европейских играх. Он поборется за награды в прыжках в высоту.

Богдан Бондаренко: тренировка в Киеве перед стартом Европейских игр 2019. Фото А.Бойко

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