Умерла финская лыжница, побеждавшая на Кубке мира https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/04d/2f1/5d404d2f14a68.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/04d/2f1/5d404d2f14a68.jpg 2019-07-30T16:56:00+03:00 Другие Моона-Лиийса Ноусиайнен участвовала в Олимпийских играх 2014 года

После продолжительной болезни ушла из жизни финская лыжница Мона-Лийса Ноусиайнен (долгое время выступавшая под фамилией Мальвалехто), сообщает Yle. Ей было 36 лет. Спортсменка выступала на Кубке мира с 2002 по 2018 год. Лыжница объявила о завершении карьеры после того, как не попала на Олимпийские игры-2018. На ОИ-2014 финская спортсменка дошла до четвертьфинала в спринте.

Ноусиайнен является двукратной победительницей этапов Кубка мира – в спринте и командном спринте. Первую победу на Кубке мира Мальвалехто одержала 12 января 2013 года на этапе в чешском Либереце.

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Ее супругом был финский лыжник, двукратный призер чемпионатов мира, Вилле Ноусиайнен. В 2010 году у них родилась дочь.

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