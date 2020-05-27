Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,9
29,51
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

В 40 лет! Самая медальная спортсменка планеты после рождения двух детей заявила о возобновлении карьеры

27 мая, 08:35

Олег Люлька

За спиной у норвежской лыжницы Марит Бьорген - 15 медалей зимних Олимпийских игр

Обладательница наибольшего количества наград в истории зимних Олимпийских игр среди всех спортсменов Марит Бьорген, которая два года назад объявила о завершении карьеры, возвращается в спорт. 40-летняя норвежская лыжница выступит в марафонской серии Ski Classics в составе команды "Рагде Эйендом". Интересно, что ранее другая олимпийская чемпионка из Норвегии Астрид Якобсен завершила карьеру из-за коронавируса.

"Она вернулась", – сообщила в своем Instagram о возвращении легендарной Марит Бьорген команда "Рагде Эйендом"

INSTAGRAM

Отметим, что в активе Марит Бьорген – 15 медалей зимних Олимпийских игр, из которых 8 – золотые. Кроме того, норвежка – 18-кратная чемпионка мира и четырехкратная обладательница Кубка мира.

Марит Бьорген

Реклама

Марит Бьорген / Фото: Getty Images

С известным в прошлом норвежским двоеборцем, двукратным олимпийским чемпионом Фредом Берре Лундбергом лыжница Марит Бьорген воспитывает двоих детей. В 2015 году у них появился сын. А прошлой весной Марит Борген родила еще одного мальчика.

Читайте также: Олимпийская чемпионка во время тренировки в лесу встретилась с медведем – обошлось без жертв

Ранее мы рассказывали об откровениях российской лыжницы. "Приходя в спорт, ты соглашаешься принимать допинг. Иначе никак", – заявила Полина Ермошина.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Норвегия спортсменка лыжные гонки Марит Бьорген

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Возьми моего сына!": найдено бездыханное тело знаменитого рестлера по прозвищу "Зверь"Другие
"Я уже депутат, хотя был Саней Усиком": борец Жан Беленюк – о неоднозначных высказываниях боксераБокс
Эротичная волейболистка расстегнула пуговицы на рубашке и засветила свою грудь
Эротичная волейболистка расстегнула пуговицы на рубашке и засветила свою грудьДругие
Поддержка спортсменов и тренеров в Украине: как это делает Belok.ua
Поддержка спортсменов и тренеров в Украине: как это делает Belok.uaДругие
"Суббота – это не день недели, это эмоция": словацкая спортсменка сфотографировалась обнаженнойДругие
Российской спортсменке предлагали 200 тысяч в месяц за работу в эскорте в США
Российской спортсменке предлагали 200 тысяч в месяц за работу в эскорте в СШАДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...