В 40 лет! Самая медальная спортсменка планеты после рождения двух детей заявила о возобновлении карьеры

За спиной у норвежской лыжницы Марит Бьорген - 15 медалей зимних Олимпийских игр

Обладательница наибольшего количества наград в истории зимних Олимпийских игр среди всех спортсменов Марит Бьорген, которая два года назад объявила о завершении карьеры, возвращается в спорт. 40-летняя норвежская лыжница выступит в марафонской серии Ski Classics в составе команды "Рагде Эйендом". Интересно, что ранее другая олимпийская чемпионка из Норвегии Астрид Якобсен завершила карьеру из-за коронавируса.

"Она вернулась", – сообщила в своем Instagram о возвращении легендарной Марит Бьорген команда "Рагде Эйендом"

INSTAGRAM

Отметим, что в активе Марит Бьорген – 15 медалей зимних Олимпийских игр, из которых 8 – золотые. Кроме того, норвежка – 18-кратная чемпионка мира и четырехкратная обладательница Кубка мира.

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С известным в прошлом норвежским двоеборцем, двукратным олимпийским чемпионом Фредом Берре Лундбергом лыжница Марит Бьорген воспитывает двоих детей. В 2015 году у них появился сын. А прошлой весной Марит Борген родила еще одного мальчика.

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Ранее мы рассказывали об откровениях российской лыжницы. "Приходя в спорт, ты соглашаешься принимать допинг. Иначе никак", – заявила Полина Ермошина.

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