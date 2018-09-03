В крови олимпийской чемпионки, погибшей во время катания на гидроцикле, обнаружен алкоголь

Сегодня, 17:57

38-летняя Скофтеруд являлась олимпийской чемпионкой Ванкувера-2010 в эстафете

Вибеке Скофтеруд
Вибеке Скофтеруд

В организме погибшей во время катания на гидроцикле чемпионки ОИ по лыжным гонкам Вибеке Скофтеруд был обнаружен алкоголь. 29 июля норвежка была найдена мертвой на берегу одного из островов на юге Норвегии

Полиция сообщила, что в крови спортсменки обнаружено 0,8 промилле алкоголя, что выше допустимого уровня при вождении водного транспорта.

38-летняя Скофтеруд являлась олимпийской чемпионкой Ванкувера-2010 в эстафете, на ее счету также два "золота", "серебро" и "бронза" чемпионатов мира.

Ранее мы сообщали, что британская сноубордистка Элли Суттер была найдена мертвой на следующий день после своего 18-летияТело девушки было найдено неподалеку от ее дома во французском курорте Ле Же. По предварительной информации, Суттер покончила с собой 24 июля.

Недавно мы писали, что медалиста Олимпиады-2014 зарезали в Казахстане. Денис Тен скончался в Центральной городской клинической больнице. Спасти Тена, у которого были диагностированы повреждения суставов бедра и наружное кровотечение, врачам не удалось.

А в Аргентине жестоко убили 25-летнего футболиста, среди подозреваемых – бывший одноклубник. В ходе драки неизвестный нанес Факундо смертельный удар ножом в грудь.
олимпийская чемпионка, лыжные гонки

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