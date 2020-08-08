В России опровергли убийство спортсмена во время ликвидации террористов

Спортивный клуб "КУШТ" опроверг вчерашнюю информацию о том, что в России во время спецоперации убили чемпиона Азии по вольной борьбе Муслима Евлоева. Спортклуб выступил с заявлением в Instagram.

"Данная информация не соответствует действительности, среди убитых вчера Муслима Евлоева не было. Муслим жив, он не задержан, более того, хотелось бы сделать акцент на том, что против этого парня фабрикуется дело, кто это делает и кому это выгодно, мы не знаем. Мы уверены, что все произошедшее – это чудовищная ошибка или план неких "доброжелателей", и по воле Всевышнего скоро все встанет на свои места и мы вновь увидим Муслима среди нас и на борцовском ковре в спортзале, там, где он и планировал продолжать свою спортивную карьеру, там, где он должен быть", – говорится в сообщении.

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Муслим Евлоев является борцом вольного стиля. С 2015 года он выступает за сборную Кыргызстана. В 2018 году выиграл чемпионат Азии в весовой категории до 74 кг, а годом ранее становился победителем Исламиады в Баку и международного турнира гран-при Яшара Догу в Стамбуле. Позже спортсмен был дисквалифицирован и отстранен от участия в соревнованиях на четыре года из-за проблем с допингом.

Ранее мы писали о страшной смерти спортсмена в Лондоне: его зарезали во время празднования дня рождения. Бывшего бойца Bellator Жаро Шепарда по прозвищу "Ночной кошмар" убили на вечеринке в честь его 30-летия.

Также мы писали, что сын бывшего министра спорта России насмерть сбил человека. Четыре года назад на этой же машине в ДТП попал другой сын экс-чиновника.

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