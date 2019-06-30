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Верняев на коне: наш гимнаст – с "серебром". На пути к "золоту" снова встал россиянин

30 июня, 14:44

После второго места в многоборье Олег взял уже вторую за этот уикенд награду – в упражнениях на коне

Олег Верняев
Олег Верняев. Фото: НОК Украины

Звездный украинский гимнаст Олег Верняев к "серебру" Европейских игр в многоборье, добытому в субботу, прибавил еще одно "серебро" в воскресенье – уже в упражнениях на коне. В Баку-2015 Верняеву не удалось завоевать медаль в этой дисциплине, но на этот раз украинец сумел подняться на пьедестал.

Верняев подошел к снаряду четвертым и показал результат -14.900 балла (6.200 сложность и 8.700 исполнение). Сразу же после своего выступления украинец поднялся на первое место и уже гарантировал себе пьедестал. Киприоту Мариосу Георгиу не удалось показать высокий результат, а вот чемпион многоборья россиянин Давид Белявский, благодаря высшей базе, снова обошел украинца – 15.033 балла.

Таким образом, Верняев, несмотря серию операций, обошедшихся ему в 17 тысяч долларов, завоевал уже вторую медаль Европейских игр и имеет шансы на пьедестал и в упражнениях на параллельных брусьях.

Как сообщалось ранее, гимнаст, который в 2015-м принес "бронзу" Азербайджану, выиграл медаль Евроигр под украинским флагом. Петр Пахнюк реабилитировался за осечку в многоборье, завоевав "бронзу" Европейских игр в вольных упражнениях

Также мы писали, что Верняев устроил разнос после выстраданного "серебра" Европейских игр в многоборье. Знаменитый украинский гимнаст рассказал, каких нервов ему стоила медаль, добытая на глазах у Домрачевой. "Нет врачей, нет центров. Каждый день между тренировками нужно ездить куда-то. По такой жаре, даже если на своей машине, - это все равно напряжно. Если в нормальных странах ты пошел восстановился между тренировками, то у нас что - в инстаграме посидел, поспал и пошел дальше. С ногами беда вообще", – признался "Сегодня" Олег Верняев.

Напомним, ранее министр озвучил суммы призовых для украинских спортсменов за медали Европейских игр-2019. За первое место - 50 000 грн, за второе место - 40 000 грн, за третье место - 25 000 грн. Если один спортсмен завоевал несколько наград, он получит призовые за каждую из них.


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Тег спортивная гимнастика, Европейские игры, Олег Верняев

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Источники:

Сегодня|Спорт , XSport

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